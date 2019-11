Magazine Anitta vai fazer um show igual ao do Rock in Rio

Por Redação O Sul | 30 de novembro de 2019

A cantora fará uma apresentação igual a que rolou no Rock in Rio 2019, só que no Parque de Madureira, no Rio Foto: Reprodução/Instagram Foto: Reprodução/Instagram

Anitta usou o seu Instagram neste sábado (30) para avisar que tem show chegando por aí, e não é qualquer apresentação, viu? A cantora fará uma apresentação igual a que rolou no Rock in Rio 2019, só que no Parque de Madureira, no Rio. Nas palavras da própria cantora, a ideia é fazer uma festa para a “sua galera”. E o melhor, é de graça! Tem como perder? Não, né? Esse verdadeiro evento, que promete parar a Zona Norte, acontecerá no dia 7 de dezembro.

“A ideia surgiu no festival… Se você se apaixonou pelo meu show, ou ficou triste porque não compareceu, agora tem uma opção, de graça. Super presente de Natal”, declarou a cantora. “O mesmo show que teve no Rock in Rio, agora vai ter para minha galera. Honório Gurgel, Madureira, Rocha Miranda, Irajá… todos os lugares! Vou amar, vai ser um dia muito emocionante na minha vida e quero todo mundo lá fazendo parte disso”, completou. Anitta também avisou que o setlist irá contar com as músicas lançadas depois do Rock in Rio. Ou seja, o que já era bom ficou ainda melhor.

Anitta grava nova música com Melim

Falando em lançamentos, Anitta está muito empenhada no seu novo projeto, o Brasileirinha. A próxima canção que será lançada se chama “Meu Mel” e trata-se de uma parceria com o trio de irmão Melim. Sim, é provável que venha uma música muito fofa por aí. Aliás, o clipe foi gravado na sexta-feira (29).

