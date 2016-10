Anitta volta a fazer show após repouso por cisto nas cordas vocais

Depois de ser diagnosticada com a formação de um edema num cisto das cordas vocais, Anitta precisou cancelar diversos shows já agendados e ficou de repouso, chegando até a se comunicar por escrito com amigos e familiares. Mas esse jejum chegou ao fim na madrugada deste sábado (1°).

A cantora se apresentou na casa noturna Bulls Club Party, no bairro do Tatuapé, na Zona Leste de São Paulo, e fez a alegria dos fãs, que já estavam com saudades. “Vamos voltar?”, escreveu ela em uma foto publicada em seu Instagram, antes do show.

Assim que descobriu que precisava descansar a voz para se recuperar, a artista noticiou seus fãs em suas redes sociais. “Sempre tive esse cisto nas cordas vocais e cantava normalmente com ele. Recentemente, tive uma forte gripe e para cumprir com meus compromissos, não segui com a recomendação de repouso e continuei a cantar, o que forçou minhas cordas vocais, inflamando o cisto. Perdi totalmente a minha voz”, explicou ela, que chegou a ser substituída da apresentação do programa “Música Boa Ao Vivo”.

