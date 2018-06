Aniversário de 73 anos do grupo Paquetá é comemorado por mais de 12 mil funcionários

Nesta semana, o aniversário de uma das maiores empresas calçadistas do Brasil foi comemorado de norte a sul do país.A Paquetá – The Shoe Company que inclui Indústria, Varejo Multimarcas, Marcas Próprias e Digital Buisiness alcançou muito nestes 73 anos de trajetória com dados que impressionam:

-faturamento na casa dos R$2 bilhões;

– Seis unidades industriais no RS, CE, BA e Argentina;

– 870 mil pares de calçados produzidos mensalmente;

– mais de 200 lojas próprias, incluindo quatro bandeiras do varejo multimarcas (Gaston, Paquetá, Paquetá Esportes e Esposende) e as marcas próprias (Capodarte e Dummond);

– produção de 11 marcas próprias incluindo Twin Set, Spazzolatto e Walk Run vendidas nas quatro bandeiras da unidade varejo;

– mais de 4.500 pontos de vendas multimarcas e franquias no país que comercializam produtos das marcas Ortopé, Dumond e Capodarte;

