Aniversário de Porto Alegre: Confira quais são as perguntas e atrações que estão nos Trends do Google

No dia em que Porto Alegre comemora seus 247 anos, a assessoria do Google divulgou um levantamento especial sobre as buscas da capital gaúcha feitas por usuários da Internet no navegador durante os 12 últimos meses. Em formato “trend topics”, foram rankeadas as principais perguntas e atrações da cidade, feitas tanto dentro quanto fora do Brasil. Confira a lista:

Principais perguntas sobre Porto Alegre no Brasil, últimos 12 meses:

O que fazer em Porto Alegre?

O que conhecer em Porto Alegre?

O que abre e fecha no feriado Porto Alegre?

O que fazer em Porto Alegre a noite?

O que visitar em Porto Alegre?

O que comer em Porto Alegre?

O que fazer em Porto Alegre em 1 dia?

Onde ir em Porto Alegre?

O que fazer no centro de Porto Alegre?

Quem nasce em Porto Alegre é?

Principais perguntas sobre Porto Alegre fora do Brasil, últimos 12 meses:

Qual é o tamanho de Porto Alegre?

Onde fica Porto Alegre no Brasil?

O que fazer em Porto Alegre?

O que visitar em Porto Alegre?

Como chegar a Gramado de Porto Alegre?

Principais atrações da cidade nas buscas, em Porto Alegre, últimos 12 meses:

Paço Municipal

Arena do Grêmio

Estádio Beira-Rio

Teatro São Pedro

Mercado Público

Casa de Cultura Mário Quintana

Usina do Gasômetro

Parque Farroupilha

Calçadão da Praia de Ipanema

Ponte do Guaíba

Museu de Ciências e Tecnologia da PUCRS

Lago Guaíba

Parque Moinhos de Vento

Jardim Botânico

Parque Maurício Sirotsky Sobrinho

Principais atrações da cidade nas buscas, fora de Porto Alegre, últimos 12 meses:

Arena do Grêmio

Estádio Beira-Rio

Paço Municipal

Teatro São Pedro

Museu de Ciências e Tecnologia da PUCRS

Ponte do Guaíba

Parque Farroupilha

Lago Guaíba

Santuário Nossa Senhora Mãe de Deus

Usina do Gasômetro

Mercado Público

Calçadão da Praia de Ipanema (Orla do Guaíba)

Casa de Cultura Mário Quintana

Museu de Arte do Rio Grande do Sul

Praça da Matriz | Praça Marechal Deodoro

Deixe seu comentário: