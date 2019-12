Notícias “Ano da virada de Porto Alegre”, diz prefeito em balanço de gestão

Por Redação O Sul | 26 de dezembro de 2019

Foto: Joel Vargas/PMPA

O prefeito Nelson Marchezan Júnior fez um balanço de governo nesta terça-feira, 24, durante entrevista na Rádio Gaúcha, ao programa Timeline. Para Marchezan, 2019 foi o “ano da virada da cidade, com a realização das reformas necessárias para Porto Alegre voltar a crescer”.

O prefeito falou dos projetos aprovados com apoio dos vereadores e de uma gestão consciente, que fez mudanças na própria estrutura para permitir condições de melhoria para a cidade. “Criamos um potencial de crescimento de qualidade para o município. O futuro está resolvido. A população vai perceber as melhoras de forma gradual e ininterruptas, principalmente a partir de 2021”.

Marchezan falou ainda sobre os grandes projetos que vão transformar Porto Alegre, como a PPP da Iluminação Pública que vai levar lâmpadas de led para todos os pontos; o projeto do saneamento básico, para melhorar os índices de tratamento de esgoto; as melhorias na Orla do Guaíba, que pretendem atrair investimentos e turismo para a cidade.

As parcerias que permitiram a virada de rumo também foram destaque em 2019. Citando o presidente do Sindilojas, Paulo Kruse, o prefeito agradeceu aos empresários que “olharam para frente, para o futuro e se uniram para melhorar a cidade”. No mesmo sentido o Pacto Alegre foi lembrado. “Na pessoa do Luiz Carlos, coordenador do Pacto, quero agradecer a todas entidades que se uniram para construir convergências e meter a mão na massa por uma cidade melhor”. Marchezan também agradeceu aos secretários que participam da gestão.

Por fim o prefeito convidou a população a participar das festas do Natal Alegre 2019, que acontecem em vários pontos e garantiu que a Capital é um local propício para os empresários investirem. “Se eu fosse investidor, com certeza investiria aqui”, conclui.

