Ano dos feriadões, 2017 terá nove datas que podem ser prolongadas. Confira dicas para aproveitá-las

Diferentemente de 2016, que teve poucos feriados prolongados, o próximo ano terá nove datas em que o trabalhador poderá esticar o descanso. Veja sugestões de destinos brasileiros para viajar em cada ocasião.

Carnaval – 28 de fevereiro (terça-feira) e 1º de março

Um opção é ir para São Luiz do Paraitinga. A simpática cidadezinha com suas igrejas é conhecida pela folia de rua, com marchinhas e bonecos. Fica no Vale do Paraíba, em São Paulo. Outra, é Olinda (PE), dona do carnaval mais democrático do País, com seus bonecos gigantes e dançarinos de frevo. A viagem já vale pelo seu conjunto de igrejas barrocas, que hoje abriga pousadas, cafés e ateliês de arte.

Paixão de Cristo – 14 de abril (Sexta-feira Santa)

Depois de se esbaldar no carnaval, o próximo feriado pede sossego. Cunha, em São Paulo, fica na serra do mar. Esbanja pousadas de charme no meio da mata atlântica. Além de belas vistas das montanhas, abriga cachoeiras. A cidade é conhecida por seus ateliês de cerâmica.

Tiradentes – 21 de abril (sexta-feira)

Tiradentes é uma das cidades históricas mais bem preservadas do Brasil. Há ótimas opções de pousadas e restaurantes, calçamento de pedra e igrejas barrocas. Aos pés da serra de São José, também possui ateliês de arte.

Dia do Trabalho – 1º de maio (segunda-feira)

Quase na divisa com o Rio de Janeiro, Picinguaba é uma antiga vila de pescadores, banhada por águas verdes e calmas, com barquinhos colorindo o mar. Se achar a praia calma demais, contorne a vila, cruze o rio que dá nome ao vilarejo e caia na praia da Fazenda, uma das mais preservadas do litoral de São Paulo.

Corpus Christi – 15 de junho (quinta-feira)

Gonçalves, em Minas Gerais, é dona de um centrinho agradável, com lojas, cafés e pequenas pousadas. Mas ali é só passagem, porque o bacana mesmo fica na zona rural, com suas vilazinhas cercadas de cachoeiras, mirantes e restaurantes.

Dia da Independência – 7 de setembro (quinta-feira)

Dá para pegar um voo até Porto Seguro (BA) e, de lá, seguir para um dos mais “novos” refúgios do litoral sul baiano: a praia de Santo André. A cidade é pequenininha, com areia clara e mar manso. Há pousadas e bares bacanas.

Dia de Nossa Senhora Aparecida – 12 de outubro (quinta-feira)

O Beach Park, em Aquiraz (CE), considerado o maior parque aquático do Brasil, é a pedida. Entre os destaques, Arrepius, superbrinquedo que reúne cinco toboáguas com cinco tipos de descida, e Insano, dificilmente superável quando o assunto é frio na barriga.

Dia de Finados – 2 de novembro (quinta-feira)

O feriadão leva a Minas Gerais. Que tal aproveitar a data e ir a Carrancas? A cidadezinha mineira tem cerca de 50 cachoeiras. É seu lugar se você busca turismo de natureza. Lá, nem tudo exige esforço. Há quedas d’água de fácil acesso. É claro que as mais bonitas e desertas vão exigir uma caminhada. Vale a pena contratar um guia para encarar as trilhas.

Proclamação da República – 15 de novembro (quarta-feira)

Que tal tomar banho numa das inúmeras cachoeiras da Chapada Diamantina (BA)? Há uma rede estruturada de turismo de natureza, com pousadas, restaurantes, guias e transportes. Espécie de capital da chapada, Lençóis serve como ponto de partida de alguns passeios, como o que segue em direção ao Morro do Pai Inácio.

