As escolas de educação infantil da rede municipal de Porto Alegre iniciarão o ano letivo de 2020 no dia 10 de fevereiro, com término previsto para 18 de dezembro. Já o ensino fundamental terá aulas de 17 de fevereiro a 10 de dezembro. O início das férias escolares ocorrerá, respectivamente, nos dias 11 e 21 de dezembro do ano que vem, enquanto o recesso será feito de 27 a 31 de julho.