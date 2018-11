Ano letivo de 2019 da Educação Infantil

A Secretaria Municipal de Educação publicou no Diário Oficial de Porto Alegre as portarias que estabelecem as diretrizes para o calendário escolar de 2019 das Emeis (Escolas Municipais de Educação Infantil) e Jardins de Praça e das Escolas Comunitárias. As aulas nas Emeis e Jardins de Praça começarão dia 18 de fevereiro. Nas escolas comunitárias, a data é em 11 de fevereiro.

