Ano Novo Chinês no Memorial do RS

Cerimônia do Ano Novo Chinês 2018 – Ano do Cachorro, organizado pelo Instituto Confúcio na Universidade Federal do RS ocorre nesta sexta-feira, das 13h às 18h, no Memorial do Rio Grande do Sul (Praça da Alfândega). A entrada é franca. O evento traz apresentações artísticas e culturais de alunos do instituto e convidados de escolas de artes marciais, além da performance Dança do Leão.

Deixe seu comentário: