A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) desinterditou nesta quarta-feira (29), após verificações de segurança, as instalações da Refinaria de Paulínia (Replan), da Petrobras que não foram afetadas pelo incêndio ocorrido no último dia 20. A Replan está localizada na cidade de Paulínia, em São Paulo.

