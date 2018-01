ANP libera venda de gasolina “batiz… formulada”

Com anuência da ANP (Agência Nacional do Petróleo), os postos de todo o Brasil já podem vender, alguns já o fazem, um tipo de gasolina chamado de “formulada”. De acordo com especialistas, o composto é feito pela combinação de cerca de 200 solventes e “se aproxima” da composição molecular da gasolina comum, derivada do petróleo, mas, além de render 15% menos, a “formulada” causa danos aos veículos.

Direto no bolso

Mecânicos afirmam que a gasolina “formulada” entope bicos injetores. Uso prolongado pode levar a problemas mais graves, e mais caros.

Sem aviso

O Procon é taxativo e reitera que, mesmo permitida a venda, deve ficar claro para o consumidor o que está comprando. Não é o que acontece.

Ninguém fiscaliza

O preço da gasolina “formulada” deve ser inferior ao da derivada do petróleo. Ou o posto pode ser multado em até R$6 milhões.

Tudo dominado

No mercado, diz-se que, “o regulado [distribuidor de combustíveis] se apoderou das regras do regulador [agência tipo ANP]”.

Cristiane terá ‘intensivão’ sobre liturgia no cargo

O ministro Eliseu Padilha (Casa Civil) garante que o presidente Michel Temer está determinado a empossar a ministra Cristiane Brasil (Trabalho), tão logo seja superada a discussão na Justiça sobre sua nomeação. Mas disse que tão logo essa posse aconteça, Cristiane será chamada ao Planalto para uma conversa sobre bons modos no cargo. Padilha não utiliza a expressão, mas a deputada será “enquadrada”.

Recato necessário

Cristiane Brasil será submetida a uma espécie de curso intensivo sobre como preservar o recato e a liturgia no exercício do cargo de ministra.

Exagero

Para o governo, foi exagerada a repercussão do vídeo de Cristiane Brasil, até porque ela não disse qualquer inverdade.

Não está no cargo

O Planalto relevou as afirmações de Cristiane Brasil, ainda que não as tenha aprovado, porque afinal ela ainda não foi empossada.

Cadeia retardada

A defesa de Lula pediu habeas corpus no STJ para tentar postergar sua prisão. Chamam de “execução antecipada”, o que na verdade não passa de execução retardada da pena de 12 anos e 1 mês de cadeia.

Boca de siri no STF

A presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ministra Cármen Lúcia, vai se manifestar sobre ameaças e até agressões contra juízes como o ministro Gilmar Mendes e os desembargadores do TRF-4 que condenaram Lula? Endereçada ao STF, a pergunta ficou sem resposta.

STJ se manifestou

Vice-presidente no exercício da presidência do STJ (Superior Tribunal de Justiça), o ministro Humberto Martins foi uma das poucas vozes que se solidarizaram contra as agressões e ameaças a magistrados.

Ninguém tasca

Enquanto Lula e defensores insistem que o tríplex não é dele, reclamam da decisão da Justiça de leiloar o imóvel. Para operadores do direito, esse é o primeiro passo para assumir a propriedade.

Ratazanas na Câmara

Ao retornarem do recesso funcionários da Câmara dos Deputados encontraram uma suspeita trilha de sujeira em um dos gabinetes. No dia seguinte, o mau cheiro invadiu. Era um ninho de ratos na parede.

Segurança jurídica

Nesta quinta (1º), o Supremo Tribunal Federal deve encerrar uma ação que se arrasta há três anos. Nela, a Confederação Nacional da Indústria questiona a competência da Anvisa de substituir o Congresso ao proibir, por resolução, aditivos nos produtos derivados do tabaco.

Anticorrupção, 4

A Lei Anticorrupção completou quatro anos nesta segunda (29), sem comemorações no PT, o partido da presidente que a sancionou. Até agora são 183 processos e 30 empresas punidas.

Continua esquisito

Em 2017, 80% dos sorteios da Mega Sena acumularam. Sábado (27), acumulou de novo. Até agora, a Caixa pagou apenas um dos nove sorteios em 2018, acumulando 88% do total.

Pensando bem…

… seu nome é PT, mas pode chamá-lo de Partido das Tornozeleiras.

PODER SEM PUDOR

Coisa difícil de encontrar

O senador César Cals fazia campanha quando, esfomeado, parou num arruado próximo a Milhã, no sertão do Ceará. Na bodega, pediu o que era possível naquele lugar: ovo caipira, bode seco, cuscuz e q-suco. A numerosa comitiva tirou a barriga da miséria, mas, na hora da conta, o bodegueiro cobrou preço de restaurante cinco estrelas. Cals ironizou:

– Muito caro, meu velho. Ovo por aqui é difícil de encontrar?

– Ovo inté que é fácil, dotô. Difícil mesmo é senadô…

Com André Brito e Tiago Vasconcelos

