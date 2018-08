A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) negociou 993,6 milhões de litros de biodiesel (volume obrigatório e voluntário) no 62º Leilão de Biodiesel da ANP, com preço médio de R$ 2,438/L, sem considerar a margem Petrobras. O valor total negociado atingiu o patamar de R$ 2,42 bilhões.

Deixe seu comentário: