Finalmente, uma boa notícia na área de ciência e tecnologia. A partir do ano que vem, a Agência Nacional do Petróleo (ANP), com apoio da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), vai oferecer cerca de mil bolsas de estudo para graduação, mestrado e doutorado. O investimento é de R$ 170 milhões em cinco anos e esses recursos vêm do próprio setor de petróleo.

