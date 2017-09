A ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) suspendeu nesta sexta-feira (1°) a venda de 41 planos de saúde comercializados por 10 operadoras. A medida decorre de reclamações de usuários feitas no segundo trimestre deste ano em relação à cobertura assistencial, como negativas e demora no atendimento. Mais informações no site www.ans.gov.br.