Anselmo deve substituir Rodrigo Dourado no time do Inter contra o Santos

Com a suspensão de Rodrigo Dourado pelo terceiro cartão amarelo, o técnico Celso Roth tem de definir uma substituto para o volante. Ao que parece, Anselmo ganhou a corrida e deve ser o companheiro de Fabinho no setor de marcação mais intensa do meio de campo colorado diante do Santos nesta quinta-feira (08), no Beira-Rio.

De resto, a equipe será a mesma que enfrentou o Fortaleza, pela Copa do Brasil. O Inter deve atuar com Danilo Fernandes; William, Paulão, Ernando e Geferson; Fabinho, Anselmo, Seijas e Valdivia; Nico López e Aylon.

O atacante Nico López admitiu nesta tarde de terça-feira (06), que ainda não está em sua plenitude física e que ainda tem cansado em alguns jogos. O uruguaio ficou um mês sem jogar e está recuperando o ritmo.

