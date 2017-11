Antecipar os enfeites de Natal pode deixar as pessoas mais felizes: segundo especialistas, os enfeites são uma forma de as pessoas se reconectarem com a sua infância

Segundo a doutrina da Igreja Católica, a data certa para montar a árvore de Natal e colocar os enfeites pela casa é no dia 30 de novembro, que marca o início do tempo de advento para a igreja. Mesmo assim, é cada vez mais comum os enfeites e árvores começarem a surgir no início de novembro, época em que as lojas iniciam seu período de liquidação de final de ano.

Agora, especialistas dizem que antecipar a decoração de Natal pode deixar as pessoas mais felizes. “Em um mundo cheio de estresse e ansiedade, as pessoas gostam de se associar coisas que as fazem felizes, e os enfeites de Natal evocam esses fortes sentimentos de infância”, disse o psicanalista Steve McKeown para o site Unilad.

“A nostalgia ajuda as pessoas a entenderem sua própria personalidade. Para muitos, os enfeites de Natal são uma forma de se reconectarem com sua própria infância”, complementou a psicóloga Amy Morin.

Um estudo do Journal of Environmental Psychology mostrou que os enfeites de Natal também ajudam na socialização. Os vizinhos, por exemplo, podem encarar os enfeites de outra casa como sinal de que a pessoa é amigável e aberta para conversar.

Os enfeites que caracterizam essa época do ano estão repletos de histórias e significados, que fazem do 25 de dezembro uma das festividades mais aguardadas do ano. Conheça a origem e o significado de alguns símbolos do Natal:

Presépio

O presépio é o único símbolo natalino baseado puramente nos Evangelhos. De tradição cristã, ele é a reprodução do cenário onde Jesus Cristo nasceu. Manjedoura, animais, pastores, os três reis magos, Maria e José acolhem o bebê numa cabana de madeira, em Belém. O hábito de montar presépios surgiu na Itália, onde o artesanato, simbolizando a vinda do filho de Maria ao mundo, caiu no gosto popular.

Estrela

Presente na história bíblica, a estrela guiou os três reis magos até o local do nascimento de Jesus. Usada como enfeite, em especial no topo da árvore de Natal, simboliza o filho de Deus, que é a estrela-guia, o caminho e o sentido da humanidade. Também são lembradas na árvore de Natal as outras estrelas que estavam no céu, na noite em que Jesus nasceu.

Pinheiro

Os pinheiros são as únicas árvores que mantêm suas folhas mesmo no inverno. Vivo e verde o ano inteiro, representa no Natal a esperança, a alegria e a mudança. Quanto ao costume de colocar os presentes natalinos embaixo da árvore enfeitada, foi no palácio da Rainha Elizabeth I, em ocasião natalina, que tudo começou. Sem poder receber pessoalmente todos os presentes que lhe eram entregues, a inglesa pediu para que fossem depositados embaixo de uma grande árvore de seu jardim.

Guirlanda

Para decorar as ruas da Inglaterra, eram usadas flores da espécie sempre-vivas, que receberam significado maior na Alemanha, quando passaram a ser arrumadas em círculo para simbolizar o amor sem fim de Deus. Quando presente, a fita vermelha decorando as folhas verdes de pinheiro representa a proteção divina, tornando o enfeite ideal para ser pendurado nas portas dos lares.

Bolas de Natal

As coloridas bolas de Natal, colocadas nas pontas dos galhos dos pinheiros ou árvores artificiais, representam os frutos da vida humana e seus desejos, tais como amor, esperança, perdão e alegria. De formas e tamanhos diferentes, os enfeites também representam os gestos concretos de amor entre irmãos da Terra.

