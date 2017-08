Em convenção realizada no sábado (26), o PMDB de Porto Alegre reconduziu à presidência municipal da sigla o ex-deputado Antenor Ferrari para o período 2017-2019. O evento aconteceu na sede do partido, no Centro.

Foram eleitos também para a 1ª e 2ª presidências, respectivamente, o ex-deputado Luiz Fernando Zacchia e a vereadora Nádia Gehardt. O secretário geral do partido, também reeleito, é Alexandre Borck. O tesoureiro é Roberto Bertonsini.

