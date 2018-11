Antes de encontro com Temer, Bolsonaro passará o feriado em base da Marinha no Rio

O presidente eleito Jair Bolsonaro passará o feriado na base naval de Restinga de Marambaia, no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da Marinha. A Marinha informou ainda que aguarda a chegada do presidente eleito na base para divulgar mais detalhes.

O local recebe presidentes para períodos de descanso na parte oeste da Restinga da Marambaia, onde está localizado o Centro de Avaliação da Ilha da Marambaia. O presidente Michel Temer passou o feriado de carnaval no local. O emedebista passou a virada de 2016 para 2017 na área do litoral do Rio, que também foi frequentada pelos ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva.

Brasília

O deputado Onyx Lorenzoni (DEM-RS), escolhido por Jair Bolsonaro para ser ministro da Casa Civil de seu governo, disse nesta sexta-feira (2) que o presidente eleito vai se reunir com Michel Temer em Brasília na próxima quarta-feira (7). Ele passou a informação da agenda de Bolsonaro para jornalistas na frente da casa do novo presidente, na Barra da Tijuca (RJ). Onyx teve uma reunião de mais de duas horas com Bolsonaro. “Na terça, ele vai para Brasília, se avista com os poderes. Na quarta, vai encontrar às 16h com o presidente Temer. E retorna na quinta”, disse Onyx.

O deputado e o presidente eleito têm passado os últimos dias definindo nomes que comporão o próximo governo e a equipe de transição, que vai começar a funcionar em Brasília a partir da próxima semana. Ele já havia dito que Bolsonaro viajaria para a capital federal e se encontraria com Temer, mas a data ainda não estava definida. Questionado sobre a reunião desta sexta com o presidente eleito, Onyx não quis dar detalhes. “Neste momento de transição, é hora de falar menos e trabalhar muito”, afirmou.

24 nomes da equipe de transição

O presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) assinou nesta sexta (2) uma lista com 24 nomes da equipe de transição, disse o deputado federal e futuro ministro da Casa Civil Onyx Lorenzoni ao sair de uma reunião na casa do político, na Barra da Tijuca (Zona Oeste do Rio).

Com uma pasta azul na mão, Lorenzoni não deu detalhes sobre as pessoas escolhidas. “Os nomes estão todos aqui, todos assinados por ele para serem levados. Estarão publicados no Diário Oficial de segunda (5) à noite.”

Sobre a formatação dos novos ministérios, Lorenzoni disse que tudo ainda está em estudo por Bolsonaro. “Ele ainda não me definiu. Eu levei os desenhos esquematicamente, o que cada um tem ou não tem, e ele vai ver”, afirmou sobre uma eventual junção das pastas da Agricultura e Meio Ambiente.

A fusão, anunciada dois dias antes e defendida na campanha, foi criticada tanto por ambientalistas quanto por setores do agronegócio. Também recebeu oposição dos atuais ministros do Meio Ambiente, Edson Duarte, e da Agricultura, Blairo Maggi, e de oito ex-ministros do Meio Ambiente. “Não tem nenhuma decisão ainda. Isso tudo ele vai definir na sequência. Nós temos quantos e quantos dias até ele tomar posse?”, respondeu Lorenzoni.

Logo depois que Onyx saiu, Bolsonaro também deixou a casa, com escolta policial. Ele acenou para apoiadores que ficam em frente o condomínio onde mora o presidente eleito.

