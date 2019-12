Esporte Antes de enfrentar o Cruzeiro, o Grêmio fechou a primeira parte do treino

Por Redação O Sul | 4 de dezembro de 2019

O Grêmio já está garantido na fase de grupos da Libertadores 2020. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

A tarde quente desta quarta-feira (4) foi de treino Centro de Treinamentos Luiz Carvalho, em Porto Alegre. Véspera do confronto com o Cruzeiro, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, nesta quinta (5), na Arena, a comissão técnica optou por fechar a primeira parte da atividade.

O trabalho foi realizado por cerca de um hora sem acesso da imprensa, e quando os portões foram abertos, o grupo e integrantes da comissão participavam da tradicional atividade às vésperas de jogos, marcada pela descontração do time, já classificado para a fase de grupos da Libertadores do ano que vem.

Após o apito final do treino de dois toques, a comissão técnica orientou cobranças de faltas e pênaltis. Os meias Luan e Jean Pyerre correram ao redor do gramado, dando sequência ao trabalho de recuperação de lesão.

O clima da partida desta quinta será de despedida para os torcedores gremistas, já que esta será a última apresentação do Grêmio em Porto Alegre. No domingo (8), na última rodada do Brasileirão, o Tricolor enfrenta o Goiás, fora de casa. Para o jogo diante da Raposa, a projeção é de um público de ao menos 16 mil torcedores.

De acordo com a atualização da assessoria da Arena, apenas 2.305 ingressos haviam sido vendidos até o início da tarde desta quarta. As entradas estão sendo comercializadas desde o último sábado (30), pelo site arenapoa.com.br, além de estarem disponíveis para compra nas bilheterias do estádio.

Departamento de futebol

A próxima temporada promete mudanças no Grêmio, não somente no que diz respeito a saída e chegadas de jogadores, mas também no âmbito de gerenciamento de futebol.

Uma das mudanças passa pelo vice de futebol, Duda Kroeff. O dirigente já revelou, em entrevista recente, a possibilidade de deixar o cargo à disposição, por conta de desgaste com os compromissos. Contudo, conforme apurou a reportagem da Rádio Grenal, o técnico Renato Portaluppi já pediu a permanência de Kroeff.

No futebol do Tricolor desde o segundo semestre de 2018, após assumir o lugar de Odorico Roman, Duda Kroeff foi o primeiro a anunciar Renato Portaluppi como técnico, fato ocorrido em 2010, quando estava à frente da presidência do clube.

Caso a saída de Kroeff se confirme, consequentemente, o departamento de futebol terá de passar por reformulação quanto à disposição dos cargos.

Atualmente, o núcleo de futebol do Grêmio é composto por Duda Kroeff, vice-presidente, pelos diretores Deco Nascimento e Alberto Guerra e Klauss Câmara, executivo de futebol.

