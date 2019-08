Antes de enfrentar o Fortaleza pelo Brasileirão neste sábado, o Inter treinou no Ceará

A semana livre para treinamentos chegou ao fim e o Inter já tem pela frente mais um desafio importante. Após uma sequência atípica de atividades sem compromissos durante o decorrer da semana, o Colorado está pronto para a 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Inter enfrenta o Fortaleza, neste sábado (17), às 17h, no Castelão.

O último trabalho da equipe foi realizado em solo cearense. A delegação colorada chegou por volta de 0h10min em Fortaleza e treinou no período da tarde, no CT do Ceará, encerrando a preparação para o confronto. O técnico Odair Hellmann comandou uma atividade recreativa no gramado, seguida de um treino de finalizações. Alguns atletas ficaram em Porto Alegre realizando exercícios especiais com a comissão técnica, assim como Nico López que está suspenso. Já o meio-campista Bruno silva foi anunciado como reforço essa semana e pode ser a novidade no time.

Depois do treinamento, na sala de imprensa do CT do Ceará, o goleiro Danilo Fernandes concedeu entrevista coletiva. O arqueiro colorado atuou no Grenal do Brasileirão, ganhará mais uma chance entre os onze iniciais e projetou o duelo. “Estamos preparados e vamos entrar amanhã para fazer um bom jogo, dar o nosso melhor. Sabemos que será um jogo difícil, mas sabemos o que precisamos fazer”, afirmou o camisa 1.

O Colorado busca repetir as últimas atuações que teve fora de casa pela Copa do Brasil e pela Libertadores da América para conquistar os três pontos e seguir na briga pela parte de cima da tabela de classificação. No momento, o Inter é o oitavo colocado com 21 pontos somados.

