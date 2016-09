Antes de enfrentar o Palmeiras, o Grêmio treinou com portões fechados pelo segundo dia

O técnico Roger Machado encerrou nesse sábado a preparação do time do Grêmio para o jogo deste domingo, às 18h30min, contra o Palmeiras, na Arena, em Porto Alegre. Assim como aconteceu na sexta-feira, Roger comandou um treinamento restrito aos jogadores, comissão técnica e direção para trabalhar os últimos detalhes da equipe.

O clube não confirmou a escalação, apenas a certeza que Miller Bolaños fica novamente à disposição. O treinamento com portões fechados teve início às 10h, na Arena. Ao todo, 23 jogadores estão concentrados para o duelo. Maicon, lesionado, está fora da escalação.

Um grupo de torcedores foi à Arena na manhã desse sábado para protestar contra os últimos resultados negativos do clube gaúcho no Campeonato Brasileiro. Questionado sobre a cobrança da torcida, o zagueiro Pedro Geromel reconheceu, em entrevista coletiva após o último treino, que o momento do Tricolor no Brasileirão não é positivo, mas demonstrou confiança de que o clube tem condições para reverter a situação. “A cobrança existe, a gente sabe. A gente mais do que ninguém quer ganhar os jogos e tenho certeza que a gente vai demonstrar isso dentro do campo”, afirmou.

O Palmeiras é líder do Campeonato Brasileiro, com 46 pontos, e mesmo que seja derrotado, o clube paulista não deixará a primeira posição. Mesmo com dez pontos à frente do rival gaúcho, o técnico Cuca afirmou na sexta-feira que a equipe tricolor é “muito bem treinada e todo respeito é pouco para o jogo de domingo”. O Tricolor tentará dar uma resposta à torcida depois da goleada sofrida para o Coritiba na última rodada. O Grêmio perdeu de 4 a 0 para o Coritiba na quarta-feira. O resultado deixou o clube gaúcho (sexto, com 36 pontos) praticamente fora da luta pelo título.

A arbitragem da partida na Arena neste domingo ficará a cargo de Emerson de Almeida Ferreira. Ele será auxiliado por Luiz Antonio Barbosa e Marconi Helbert Vieira (trio de Minas Gerais).

