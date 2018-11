Antes de regressar a Porto Alegre, o Inter realizou um treino físico em Fortaleza após o empate com o Ceará no Brasileirão

O dia seguinte ao duelo com o Ceará foi de trabalho para o grupo colorado. Os jogadores que não atuaram na partida disputada no Castelão, no domingo (11), fizeram atividades em uma academia de musculação em Fortaleza (CE). Os demais atletas que estiveram em campo no empate em 1 a 1 permaneceram no hotel, onde realizaram exercícios regenerativos. Os atletas colorados chegaram em Porto Alegre na noite desta segunda (12).

O Inter fará mais dois treinamentos, nas tardes desta terça (13) e quarta-feira (14), antes da partida contra o América-MG, na quinta (15), às 21h, no Beira-Rio, válida pela 34ª rodada do Brasileirão. D’Alessandro, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, é o desfalque da vez. O zagueiro Rodrigo Moledo, que não pôde atuar diante do Ceará por conta de uma lesão, será reavaliado. Restando cinco rodadas para o final do campeonato, o time colorado é o vice-líder, com 62 pontos.

Futebol feminino

A equipe feminina Sub-15 do Internacional adiou o sonho da conquista do título do Campeonato Gaúcho. No último domingo (11), as Gurias Coloradas foram derrotadas na final por 2 a 1 pela Associação Estrela de Futebol, no campo do SER Aimoré, em Estrela. Susan marcou o gol da equipe colorada, enquanto Kamila e Maiki anotaram para as adversárias.

Deixe seu comentário: