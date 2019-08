Antes de sequência decisiva, Grêmio recebe a Chapecoense pelo Brasileirão

O Grêmio recebe na noite dessa segunda-feira (05), a Chapecoense pelo Campeonato Brasileiro. Antes da série de partidas decisivas pela Copa do Brasil e Libertadores, o time de Renato deve ir a campo com titulares buscando mais três pontos na tabela de classificação.

A partir das 20h, a bola rola na Arena para a 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo que após a partida de hoje o Grêmio volte a campo apenas no próximo sábado, a dúvida sobre o aproveitamento de titulares permanece. Geromel, que não atuou contra o Libertad devido ao cartão vermelho, é o único titular garantido no confronto.

Confira a provável escalação Tricolor: Paulo Victor; Leonardo, Geromel, Kannemann (Paulo Miranda), Bruno Cortes; Maicon (Rômulo), Matheus Henrique, Alisson, Jean Pyerre, Everton; André (Luciano)

A transmissão da Rádio Grenal começa a partir das 17h, o comando da jornada esportiva será de Haroldo de Souza.

