Morre o jovem atacado por um tubarão em Pernambuco

O 65° ataque de tubarão registrado em Pernambuco, segundo o levantamento do Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões, vitimou José Ernestor Ferreira da Silva. O jovem de 18 anos tomava banho de mar na Praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, uma das áreas de risco da orla pernambucana, quando foi atacado pelo animal.

No local, há placas de sinalização e um posto do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco para alertas os banhistas do risco de ataque. Segundo o major Anderson Barros, a vítima já havia sido alertada do perigo. “Isso aconteceu por várias vezes. Tanto o jovem, quanto outras pessoas que estavam na água foram alertadas. O guarda vidas, quando percebeu que o banhista ia para uma área mais funda, seguiu para o local para pedir que ele saísse mais de uma vez”, contou o bombeiro.

Além da área ser um dos pontos mais comuns de ataque na região, as condições climáticas também eram propícias para um ataque, de acordo com o major. “É um local de mar aberto, sem retenção, como acontece em outros locais que não tem arrecifes, e a maré estava subindo. A água turva, por conta do período de inverno, também contribuiu, pois atrapalha a visibilidade dos animais marinhos”, explicou Anderson Barros.

Bebidas alcoólicas

O major também fez um alerta para os banhista que entram no mar após ingerirem bebidas alcoólicas. “Muitas vezes as pessoas associam a bebida alcoólica com essa prática insegura de entrar na água”, disse Barros. “O nosso trabalho é incansável. Os guardas vidas permanecem avisando a essas pessoas sobre os riscos”, conclui.

O ataque

José Ernestor Ferreira da Silva foi atacado na perna esquerda por um tubarão na tarde de domingo, na Praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife (PE). Segundo o Corpo de Bombeiros, da Silva, morador da cidade, estava tomando banho com o irmão e alguns amigos quando foi atacado, nas proximidades da Igreja de Nossa Senhora da Piedade.

O jovem de 18 anos chegou a ser socorrido e o encaminhado para o Hospital da Aeronáutica, na Zona Sul do Recife e depois transferido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para o Hospital da Restauração, área central do Recife, mas não resistiu.

O último caso aconteceu em menos de dois meses no mesmo local, um dos pontos mais comuns de ataque na região. Vítima de um ataque de tubarão na praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, Pablo Diego Inácio de Melo, de 34 anos, teve a perna direita e parte do braço direito amputados. Ele recebeu alta um mês após o acidente.

Deixe seu comentário: