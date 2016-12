A Previdência Social no Brasil, há décadas, é um Titanic à procura do iceberg.

Em qualquer país, as aposentadorias se vinculam a uma expressão chamada cálculo atuarial. Trata-se de um método que utiliza conceitos financeiros e de probabilidade. Ele determina o montante de recursos e de contribuições necessárias ao pagamento de benefícios futuros, como aposentadorias e pensões. Em nosso País, isso foi desprezado. Resultado: o rombo astronômico.

Está na hora de trazer o transatlântico a um porto seguro para consertos, antes do naufrágio final.

INCONFORMISMO

O motivo que leva o presidente nacional Carlos Lupi a pregar a saída do PDT da base de apoio do governo estadual são as constantes reclamações recebidas no Rio de Janeiro. Lideranças consideram o partido marginalizado das decisões. Muitas sugestões e reivindicações não são levadas em conta, numa evidência de desprezo.

EXEMPLOS

1) A substituição do secretário estadual da Educação, Vieira da Cunha, deu-se por um quadro técnico, sem consultar a direção do PDT; 2) no lugar de Vinícius Ribeiro, que deixou a direção da Corag para assumir vaga na Assembleia Legislativa, entrou um indicado por outro partido.

TAMPÕES NOS OUVIDOS

Para a executiva estadual do PDT, a conclusão é esta: grampos telefônicos não se fazem necessários no Palácio Piratini. Afinal, não falam e nem escutam.

PRESSÃO

O Executivo começou ontem a se movimentar em defesa do pacotão: 1) o chefe da Casa Civil, Márcio Biolchi, esteve em vários gabinetes de deputados; 2) técnicos do Palácio Piratini procuraram a bancada do PSDB para tirar dúvidas.

NÃO É POR ACASO

O diálogo constante entre os governos do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro, apontado há meses nesta coluna, resultaram nos pacotões com o mesmo número de projetos: 22.

PREÇO DA INICIATIVA

Para os opositores, os adjetivos variam: as medidas propostas pelo governo do Estado são dispensáveis, insensíveis, explosivas ou perversas. Porém, nas últimas três décadas, todos os partidos estiveram no poder. O que fizeram para estancar a sangria foi insuficiente.

PELOS BASTIDORES

Quem conhece o Supremo Tribunal Federal sabe: a liminar do ministro Marco Aurélio Mello para afastar Renan Calheiros da presidência do Senado foi dada após consulta a seus colegas. Não correria o risco de sofrer derrota no plenário.

GUERRA NAS ESTRELAS

A recusa em obedecer a ordem judicial, manifestada ontem pela mesa diretora do Senado, sepulta a possibilidade de sobrevida de Renan na presidência, durante julgamento do mérito, que ocorre hoje.

PRATOS QUEBRADOS

A 7 de dezembro do ano passado, o conflito chegou ao ápice. Em tom de desabafo, o vice Michel Temer enviou carta à presidente Dilma Rousseff, na qual disse: “Sempre tive ciência da absoluta desconfiança da senhora e do seu entorno em relação a mim e ao PMDB.”

RÁPIDAS

* Ao lado de José Fortunati, o prefeito eleito Nelson Marchezan participou ontem de reunião do Orçamento Participativo em Belém Novo.

* Só falta a barba e a espada para se igualar a Dom Pedro I. Renan também buscou a consagração com o Dia do Fico.

* Parlamentares que viajam e gastam muito no exterior podem incluir em seus cartões: Brasil, o mais rico dos países pobres.

