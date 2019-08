Antes do retorno da chuva, o sábado deve ser de calor no Rio Grande do Sul

Em uma semana que começou com temperaturas mais baixas no Rio Grande do Sul, as temperaturas amenas retornaram ao Estado, gerando sensação de calor em algumas regiões na sexta-feira e uma expectativa de termômetros em alta neste sábado, quando a chuva deve retornar ao território gaúcho no turno da tarde. Antes, a manhã deve ter máximas se aproximando dos 30°C em diversas áreas.

Porto Alegre e Região Metropolitana devem registrar, no pico, 29°C. Já em cidades como e Santa Maria e Santa Rosa, o momento mais quente deve ser de 28°C. À tarde, uma nova frente fria avança por todo o Estado, porém sem a ocorrência de grandes volumes de chuva. Esse panorama consta no mais recente boletim divulgado pelo serviço de meteorologia da Sema (Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura).

O domingo começa chuvoso, frustrando os planos de quem desejava um fim de semana com calor e céu aberto. As temperaturas máximas serão registradas no período da manhã, entrando em declínio ao longo da tarde. Os termômetros não devem exibir temperaturas superiores a 20°C em Santa Rosa e a 14°C em Pelotas, por exemplo.

À noite, a previsão da meteorologia é de mínimas entre 6°C em Caxias do Sul, Passo Fundo e Rosário do Sul. Já na capital gaúcha e municípios-vizinhos, as projeções apontam para 10°C.

O tempo firme retorna ao Rio Grande do Sul na segunda-feira, mas as temperaturas seguem baixas. As máximas ficam em torno dos 16°C em Santa Rosa, 13°C em Porto Alegre e 12°C em Caxias do Sul.

Defesa Civil

Em Porto Alegre, a Defesa Civil alerta que, conforme prognósticos do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), poderão ocorrer neste domingo acumulados de chuva de aproximadamente 17 milímetros. O fenômeno, caso se confirme, virá acompanhado de pancadas, trovoadas isoladas e rajadas de vento até o final do dia.

De acordo com os técnicos do órgão, há risco de alagamentos, inundações e quedas de árvores. Isso torna necessário observar os seguintes cuidados, para quem estiver em uma situação desse tipo: buscar abrigo em local seguro, manter distância de postes, árvores e placas de sinalização e publicitárias, evitar o uso de aparelhos ligados à rede elétrica.

(Marcello Campos)

