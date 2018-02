Anthony Garotinho recebe alta

Na tarde dessa quinta-feira, após a realização de uma segunda bateria de exames, o ex-governador do Rio de Janeiro Anthony Garotinho, 57 anos, recebeu alta do CTI (Centro de Tratamento e Terapia Intensiva) do hospital Quinta D’Or, na Zona Norte da capital fluminense. Ele havia sido internado na noite anterior com dores no peito, mas os exames não apontaram alterações.

