Antigo espião russo fica em estado grave por “exposição a substância desconhecida”

Um ex-espião russo condenado em seu país por vazar informações confidenciais ao Reino Unido é uma das duas pessoas internadas em estado grave após terem sido expostas a uma substância não identificada em Whitshire, Sul da Inglaterra — num caso que lembra o envenenamento de um outro espião russo no país em 2006. De acordo com a rede britânica BBC, trata-se de Sergei Skripal, de 66 anos, solto em 2010 após uma negociação que trocou quatro prisioneiros mantidos pela Rússia por dez espiões russos presos pelo FBI.

Na noite de domingo, médicos foram chamados ao centro de Whitshire após duas pessoas passarem mal depois de terem sido expostas a uma subtância tóxica num shopping. Sem dar explicações, equipes de descontaminação isolaram a área e começaram o processo de limpeza. As ruas ao redor também foram isoladas, apesar de a agência pública de saúde do Reino Unido afirmar que não havia risco maior. Um porta-voz declarou: “A agência entende que aqueles expostos à substância foram descontaminados, de acordo com a prática em situações do tipo. Cientistas do nosso centro de Radiação, Produtos Químicos e Ameaças Ambientais vão continuar a ajudar na resposta ao incidente e enviarão novas informações conforme elas se tornarem disponíveis”.