Antonia Fontenelle diz que batalha por herança de Marcos Paulo não acabou

Antonia Fontenelle se pronunciou depois de ter sido considerada herdeira do ex-marido, Marcos Paulo. A atriz lutava na Justiça para ter direito aos bens do diretor e dividi-los com as três filhas dele – Vanessa, do relacionamento com Tina Serina; Mariana, do casamento com Renata Sorrah, e Giulia, da união com Flávia Alessandra.

“As pessoas pensam que eu estou milionária. Gente, não é assim. A gente só venceu mais uma etapa. A gente ainda tem uma caminhada pela frente porque foi contestado. A gente vai para a terceira e última instância, que é no STF (Superior Tribunal Federal), em Brasília. Creio eu que o Marcos não fique bem vendo isso, porque trata-se de duas partes que ele amava muito, filhas e mulher. E graças a Deus hoje eu tenho uma nova vida, um novo casamento. Um marido, apesar de jovem, muito gente boa e que entende isso”, disse ao “TV Fama”, da RedeTV!.

A atriz continuou: “É uma coisa que não dá para deixar para trás. Trata-se de respeito, trata-se dos meus direitos civis e trata-se da minha história, do meu passado, da qual eu tenho muito orgulho de ter vivido. Essa coisa de números é uma coisa que será decidido ainda. Eu ainda me encontro na mão dos homens, na justiça dos homens. A minha espera e a minha fé é que a justiça seja feita, aí sim a gente pode pensar em números, mas agora eu continuo à mercê do entendimento daqueles que me julgam.”

Para finalizar, Fontenelle disse que ficava ressentida por não ter mais contato com a caçula do antigo companheiro, Giulia.

“No Carnaval passado estive com a Giulia no camarote de uma revista e quando eu estava chegando a Giulia foi retirada de perto de mim. Eu cheguei e arrancaram a menina. Estragou a minha noite. Eu estava grávida, estava sensível. Eu vi a Giulia trocando o dentinho, então não poder dar um oi para ela é pra mim uma coisa terrível. É como se hoje eu terminasse com o Jonathan e eu não pudesse mais ver a Maitê. Essas coisas que magoam, mas, passa”, garantiu.

