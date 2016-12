Antônio Carlos Zago é apresentado no Beira-Rio como o novo técnico do Inter

Antônio Carlos Zago foi apresentado como o novo técnico do Inter na manhã desta terça-feira (13) em uma coletiva de imprensa no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. O vice-presidente de futebol Roberto Melo e o gerente executivo Jorge Macedo projetaram a próxima temporada de 2017.

Zago falou sobre o retorno de D’Alessandro ao clube após o final do empréstimo ao River Plate. “O D’Alessandro é um dos três maiores ídolos da história do Inter. Ele deveria ter ficado aqui, não sei o que aconteceu para ele sair. Espero contar com o D’Alessandro. É um ano atípico na história do clube, ele é um grande jogador, é importante ter jogadores e líderes no elenco”, afirmou.

O técnico também comentou o desafio de buscar o acesso à Série A do Brasileirão com o Inter na próxima temporada. “Espero honrar da melhor forma possível a confiança que está sendo depositada no meu trabalho. Que possamos recolocar o Inter no lugar que não deveria ter saído, que é a Série A do brasileirão.”

Ele também disse querer se redimir do ato racista contra Jeovânio, do Grêmio, em 2005. Na ocasião, ele defendia o Juventude como atleta.

“Tenho que falar sobre uma mancha na minha carreira. O que aconteceu o Juventude, do racismo. Todos erram, não fui só eu que errei, já paguei por isso na Justiça Comum e em conversas com Deus já fui perdoado e isso é o mais importante. Venho trabalhar em um clube pioneiro em abrir as portas para pessoas da raça negra no Estado. É uma oportunidade de me redimir de tudo aquilo que eu fiz em campo”, disse o treinador.

Antônio Carlos dividiu uma bola com o volante gremista, começou uma confusão e entre troca de xingamentos apontou para o braço sinalizando a pele do rival, negro. Mas se mostrou totalmente arrependido disso agora.

“Dentro de campo como jogador eu não olhava na cara de ninguém, procurava passar por cima de qualquer um. Era minha característica. Tive o dom de ser jogador de futebol, de tirar minha família da pobreza, era minha oportunidade e graças a Deus consegui. Em cima de alguns erros que cometi. Agora aos poucos vou mostrando a pessoa que sou”, completou.

