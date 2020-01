Celebridades Antônio Fagundes diz que torce para que Regina Duarte não se queime em governo Bolsonaro

Por Redação O Sul | 25 de janeiro de 2020

"Sobre Regina, tenho sempre pena de artista que entra nessa jogada", disse Fagundes Foto: Estevam Avellar/TV Globo ""Sobre Regina, tenho sempre pena de artista que entra nessa jogada", disse Fagundes (Foto: Estevam Avellar/TV Globo) Foto: Estevam Avellar/TV Globo

Par romântico de Regina Duarte em novelas como “Vale Tudo” (Globo, 1988) e “Por Amor” (Globo, 1997), Antônio Fagundes disse que torce para a atriz não sair queimada do governo de Jair Bolsonaro. Regina estuda aceitar o convite do presidente para substituir Roberto Alvim na Secretaria Especial da Cultura.

A declaração de Fagundes foi dada em entrevista ao jornal O Globo, publicada nesta sexta-feira (24), quando vai ao ar o último capítulo de “Bom Sucesso”, novela protagonizada por ele.

“Sobre Regina, tenho sempre pena de artista que entra nessa jogada. Temos tanta coisa para fazer e o jogo sujo da política só pode trazer coisa ruim. Torço para que a Regina não saia queimada”, afirmou. O ator falou também que com dotação orçamentária de 0,6% “ninguém consegue gerir um patrimônio cultural do tamanho do Brasil”.

“Não falo só de teatro e cinema, mas de patrimônio histórico, museus, sinfônicas, companhias de dança, de circo… Este enorme patrimônio que cria a nossa sociedade e faz com que nos reconheçamos no outro. Governo que destina essa quantia à Cultura não se interessa pelo Brasil. E esta, infelizmente, não é prerrogativa desse governo, acontece desde 1500.”

A nomeação da atriz Regina Duarte para a Secretaria Especial da Cultura vai ser anunciada na quarta-feira (29) ou quinta-feira (30), disse o presidente Jair Bolsonaro, após chegar a Nova Déli, onde inicia visita oficial de três dias.

“Continuamos namorando. Na quarta ou quinta-feira, ela vai no cartório assinar o casamento”, afirmou. A atriz foi convidada para o posto no final da semana passada, logo após a demissão de Roberto Alvim, que publicou um vídeo parafraseando um ministro da Alemanha nazista, Joseph Goebbels.

Em visita a Brasília na quarta-feira (22) para a realização de “testes”, Regina disse que ainda não confirmou se assumirá o cargo e voltou a fazer uma analogia com “noivado” sobre estar estudando as possibilidades.

