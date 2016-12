Antonio Villeroy faz show gratuito neste sÃ¡bado

O final de ano da Hemb e Imaginasó será com música e arte. Está prevista para este sábado (3) a participação do cantor e compositor Antonio Villeroy no evento “Música e Outras Artes”. Na ocasião, o artista exibe uma exposição de suas fotos e apresenta um pocket show às 18h, com músicas do seu novo disco e sucessos de sua carreira.

Em 35 anos de dedicação à música, Antonio Villeroy assinou trilhas de teatro, dança e cinema, lançou nove discos autorais e um DVD, apresentou-se mais de mil vezes em palcos do Brasil, Argentina, Uruguai, EUA e diversos países da Europa. Também organizou, de 1996 a 2006, um festival de música brasileira na França.

Paralelo ao seu trabalho musical, Antonio dedicou-se também à poesia, escreveu artigos para jornais, e, mais recentemente, vem ampliando seus interesses artísticos com trabalhos em fotografia e pintura.

Além da exposição e show, o “Música e Outras Artes” vai contar com atividades durante todo o dia. A ideia do encontro, que começa a partir das 10h30, foi inspirada em bazares de rua que ocorrem na Europa durante as comemorações de Natal e Ano Novo.

Neste encontro, clientes, fornecedores e amigos são convidados a celebrar as boas energias do ano que passou e comemorar a virada de um novo tempo. Designers, artistas, gourmets, músicos e pessoas inspiradas de diversos segmentos participam da ação, que ocorre na parte externa da loja, no Anita Mall (Anita Garibaldi, 600 – Porto Alegre), com estruturas de andaimes onde cada parceiro utiliza seu espaço com sua marca de criatividade. Vale destacar que a própria Hemb ganha um espaço entre os convidados parceiros com sugestões de presentes.

Em caso de chuva o evento será transferido.

Rede de participantes do “Música e Outras Artes”:

ADERLIZE MARTINS – joias contemporâneas em crochet

AL CAPONE – cervejaria

ARTEIROS E ALICE – Agência Livre para Informação Cidadania e Educação

AURORA – moda sustentável aliando responsabilidade social e produção artesanal

CACAU DRESS PET – vestir pet para cativar ainda mais o amor das pessoas

CAMELBIRD – camisetas, sentimento e arte

CONSUELAS BROWNIE – brownie

CRAFT DESIGN – design em papel

CRISTINA GERMANN – bolsas de design autoral

D´VINO – bike drinks

DELICIAS DA OMA – bolachinhas de natal

ESPAÇO 373 – local para manifestações culturais

FARO DESIGN – empresa de design

GINA EICHENBERG – flores, decoração de eventos

JACKY CAVALLARI – artista plástico marcheteiro

LIBRETOS – editora de livros (com estação de autógrafos)

MAGNA SPERB – artista plástica

MALDITA – cervejaria

RENATA MARTINS – artista plástica

SAINT CHOCOLATE – negrinho gourmet

SOW – acessórios que inspiram

SURFARI – marca de produtos outdoor conectando pessoas à cultura surf

