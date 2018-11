O governo do Rio Grande do Sul anunciou para esta segunda-feira a quitação dos salários de outubro dos servidores estaduais com rendimento líquido de até R$ 1,3 mil. De acordo com a Secretaria Estadual da Fazenda, os depósitos estarão disponíveis na rede bancária nas primeiras horas da manhã e contemplarão aproximadamente 27 mil matrículas, o que representa 22% do funcionalismo.

