Anúncio do fechamento da fábrica Pirelli em Gravataí será debatido em audiência pública

Foi aprovado hoje (28) o requerimento que autoriza a realização de uma audiência pública em Gravataí, para debater o fechamento da fábrica italiana Pirelli, na região metropolitana de Porto Alegre. Na ocasião, também está na pauta debater o processo de desindustrialização gaúcha. O anúncio, publicado pela matriz há pouco mais de duas semanas, sobre a transferência da empresa para Campinas (SP) assusta os mais de 900 funcionários que prestam serviços para a corporativa e correm o risco de perder seus empregos.

A Comissão de Assuntos Municipais, sob presidência da deputada Kelly Moraes (PTB), aceitou o pedido realizado pelo deputado Dalciso Oliveira (PSB), em resposta a solicitação da Câmera de Vereadores de Gravataí e a preocupação da comunidade com as possíveis demissões. De acordo com o parlamentar, o Rio Grande do Sul já sofre um crescente declínio industrial e, se a decisão se manter, este pode ser agravado. Autoridades estaduais e empresariais estarão presentes no evento, que ainda não tem data agendada. Foi solicitado a presença do secretário da Fazenda, Marco Aurélio Santos Cardoso, e do Planejamento, Orçamento e Gestão, Leany Lemos.

Deixe seu comentário: