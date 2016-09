Anvisa aprova o uso de medicamento contra o câncer para tratamento ocular

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou o uso excepcional de um medicamento contra o câncer, o Avastin, para tratamento de degeneração macular relacionada à idade (DMRI), doença que afeta uma região da retina e que promove perda gradual da visão.

O uso do medicamento nesses casos deve seguir um protocolo que deverá ser publicado pelo Ministério da Saúde, segundo resolução divulgada no Diário Oficial da União nesta quinta-feira (08). A aprovação do uso excepcional vale por três anos.

O Avastin (bevacizumabe) é aprovado pela Anvisa para tratar alguns casos de câncer colorretal, câncer de pulmão, câncer de mama, câncer de células renais e câncer epitelial de ovário, tuba uterina e peritoneal primário.

Uso “off label”

Trata-se de um anticorpo monoclonal que atua reduzindo a vascularização de tumores. O produto da farmacêutica Roche já vinha sendo usado no Brasil e em outros países para tratar degeneração macular de forma “off label”, ou seja, de forma diferente de sua indicação na bula.

Nos Estados Unidos, a droga é indicada para tratar alguns casos de câncer colorretal, renal, glioblastoma e de pulmão. A indicação para tratamento de câncer de mama, porém, foi revogada no País, pois, segundo o Food and Drug Administration (FDA), órgão americano equivalente à Anvisa, os riscos associados ao tratamento não justificam o benefício observado na maioria dos casos. (AG)

