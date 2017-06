Anvisa determina a suspensÃ£o da venda de 13 lotes de anticoncepcional

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) determinou a suspensão da distribuição, da comercialização e do uso de 13 lotes do anticoncepcional Gynera após a farmacêutica Bayer, fabricante do medicamento, comunicar o recolhimento voluntário do produto.

A medida foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira (26). O motivo do recolhimento foram os resultados insatisfatórios em testes de estabilidade, que determinaram um “risco à saúde de classe III”, que significa um alto risco.