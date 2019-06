Anvisa permite comercialização de insulina inalável para diabéticos no Brasil

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou a comercialização da insulina para inalação. O produto conhecido como Afrezza é vendido como pó para inalação. A insulina é o hormônio que regula o nível de glicose no corpo.

De acordo com a empresa que irá comercializar o produto no Brasil, a Biomm, a insulina será comercializada a partir do final do ano, pois depende do processo de registro de preços pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED). Nos Estados Unidos, o produto é comercializado pelo valor de US$ 150 a 400 a unidade mensal. Esse valor em reais equivale à R$ 580 a 1.550.