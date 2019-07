Anvisa realiza audiência pública nesta quarta para discutir liberação do cultivo de maconha medicinal

Uma consulta pública para duas propostas que pretendem regulamentar o cultivo de maconha para fins medicinais e científicos no Brasil foi aberta nesta quarta-feira (31) pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Este é passo seguinte da medida aprovada pela diretoria colegiada da Anvisa, em junho deste ano. Dividida em duas etapas, a reunião abordará na parte da manhã a regulamentação do cultivo de Cannabis sativa para fins medicinais e científicos. No período da tarde, a pauta cobrirá os procedimentos específicos para registro e monitoramento de medicamentos feitos com base na planta ou de seus derivados. A consulta estará aberta até o dia 19 de agosto na plataforma da Anvisa.

O plantio doméstico de maconha por pessoas físicas continua somente para casos com liminar na Justiça, para tratamento de doenças como epilepsia, esclerose múltipla e Parkinson. Para consumo recreativo, a proibição continuará. Os documentos preveem que apenas empresas possam cultivar a planta em ambientes controlados sob supervisão da Anvisa e de autoridades policiais, e que a venda seja feita diretamente para a indústria farmacêutica ou entidades de pesquisa.

Deixe seu comentário: