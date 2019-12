Notas Brasil Anvisa recebe sugestões sobre rótulos de alimentos

Por Redação O Sul | 6 de dezembro de 2019

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) recebe até a próxima -feira (9) sugestões sobre as propostas de revisão das atuais normas brasileiras de rotulagem nutricional de alimentos. As duas consultas públicas tiveram início no dia e terminariam no dia , mas foram prorrogadas.

Voltar Todas de Notas Brasil

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário