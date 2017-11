Anzetutto Summer 2018: Sapato boneca é destaque no mix da marca

Inspirada na elegância da mulher contemporânea e nas tendências da cena fashion, a Anzetutto traz para sua Coleção Summer 2018 um mix de sapatos no estilo boneca. O modelo, também chamado de Mary Jane, é um clássico do closet feminino que marcou os anos 60, e retorna triunfal ao cenário da moda e ao coração das shoelovers que apreciam uma boa dose de romantismo.

Caracterizado pelo bico redondo, salto bloco e ankle strap, o modelo surge em releituras cheias de bossa na coleção da Anzetutto, passeando da vibe dos metalizados com recortes à laser, sem ignorar o rosé, a cor do momento, e a tradicional versão em verniz que surge em tons-chave como o vermelho, o preto e o nude. As peças trazem uma proposta contemporânea em conjunto com uma vibe retrô e ultrafeminina, garantindo looks nada óbvios para a temporada quente.

As novidades estão disponíveis para compra nas lojas exclusivas da marca em Novo Hamburgo/RS, Porto Alegre/RS, São Paulo/SP, na loja virtual www.anzetuttoshoestore.com.br e em butiques multimarcas selecionadas de todo o País.

