Ao comemorar 182 anos de fundação, a Brigada Militar empossou os seus novos comandantes, incluindo a primeira mulher na cúpula da corporação

Durante a celebração dos 182 anos da BM (Brigada Militar), nessa segunda-feira, a corporação ganhou novos líderes. O coronel Rodrigo Mohr assumiu como comandante-geral, tendo o coronel Vanius Cesar Santarosa como subcomandante-geral e a coronel Cristine Rasbold como chefe do Estado-Maior – tornando-se a primeira mulher assume uma função no comando na instituição.

O evento foi realizado na sede da APM (Academia de Polícia Militar), em Porto Alegre. Dentre os presentes estavam o governador Eduardo Leite e seu vice, Ranolfo Vieira Júnior, que acumula o cargo de titular da SSP (Secretaria da Segurança Pública).

Atual chefe do CPC (Comando de Policiamento da Capital), Mohr substitui o coronel Mário Ikeda, que passou para a reserva após 34 anos e nove meses de serviço, sendo o último ano e meio no comando da corporação. Já Santarosa assumiu a posição até então exercida pelo coronel Carlos Alberto Prado de Andrade. Cristine, por sua vez, entrou no lugar de Marcus Vinicius Sousa Dutra – ela foi uma das dez primeiras mulheres a ingressarem na corporação, em 1986.

Trajetórias

Natural de Porto Alegre, o coronel Mohr, 50 anos, ingressou na Brigada Militar em 1987. Desde então, já foi comandante do 9° e do 19° BPM (Batalhão de Polícia Militar) e subcomandante do 1° BPM, na Capital. Também atuou como diretor-adjunto no Departamento de Ensino e Treinamento da Secretaria da Segurança Pública e no Departamento de Ensino da BM e chefe do Estado-Maior do CPC (Comando de Policiamento da Capital).

Pela Academia, o novo comandante-geral concluiu os cursos de Formação de Oficiais (1990), Avançado de Administração Policial Militar (2002) e Especialização em Políticas e Gestão de Segurança Pública (2016). Também realizou os cursos de Extensão em Política, Estratégia e Gestão pela Adesg (2010), de Gestão Pública Moderna pela FDRH (2007) e de técnica de ensino da Marinha do Brasil (2006).

Mohr também tem licenciatura em Letras pela UFRGS (2001) e pós-graduação em Gestão da Segurança na Sociedade Democrática pela Ulbra (2009). Foi promovido a coronel em agosto de 2019.

O coronel Santarosa, por sua vez, naseu em Bento Gonçalves em 1968 e ingressou na B< em 1987. Teve passagem pelo 1º Batalhão de Polícia Militar, responsável pelo policiamento ostensivo em parte da zona sul da capital. Conduziu grande parte da sua carreira na Instituição (15 anos) atuando na atividade de aviação, como piloto de aviões e helicópteros.

Além de mais de 6 mil horas de voo, contribuiu para a formação de outros pilotos na corporação e de forças policiais brasileiras e estrangeiras. Passou também pelo Comando de Órgãos Especiais, Comando Regional de Polícia Ostensiva do Vale do Rio dos Sinos e, mais recentemente, pela direção do Departamento de Informática.

Já a coronel Cristine foi a primeira oficial feminina a compor o Comando-Geral da BM. Nascida em Curitiba (PR), ela ingressou na corporação em 1986, no curso de Habilitação de Oficiais Femininos. É bacharel em Direito e atuou em diversas unidades operacionais da Capital, além de unidades de ensino como o Colégio Tiradentes de Porto Alegre.

Ela também comandou unidades operacionais, como o Batalhão de Polícia Militar de Farroupilha (36º BPM) e o 1º BPM, unidade mais antiga da instituição, situada em Porto Alegre. Recentemente, esteve à frente do Departamento Administrativo da Brigada Militar.

(Marcello Campos)