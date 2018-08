Ao completar 45 anos de atividades, Escala incorpora City 

A Escala acaba de completar 45 anos e sempre está em transformação. Incorporou a City, empresa especializada em inteligência estratégica, e lança uma campanha por meio de uma metáfora na frase “A Escala acabou”. As novas diretrizes são apresentadas a partir da afirmação “Acabamos de lançar um novo negócio chamado Escala”. Tudo está alicerçado em três pilares: brilho criativo, consultoria de negócios e pessoas. E para celebrar esses acontecimentos realizou, nesta terça-feira, 28 de agosto, um café da manhã para convidados no Instituto Ling, onde comunicou as mudanças de forma mais aprofundada. A mudança no modelo alia uma consultoria de negócios, porém com criativos.

O modelo aponta a reestruturação proposta nos últimos meses e que alterou a dinâmica de trabalho, a mentalidade e os processos. “As mudanças sempre foram necessárias para a evolução. Então, esta construção valoriza tudo que foi feito ao longo desta trajetória, mas reconhece a ruptura como uma transformação positiva do mercado de comunicação. A Escala se mantém na liderança do mercado publicitário da Região Sul há 45 anos, justamente pela capacidade de se reinventar”, explica o diretor da Escala Fernando Picoral. “Somos, agora, uma agência que combina toda a força criativa e estratégica da Escala com a inteligência analítica da City. Criatividade e negócios juntos para quem acredita nos processos em rede”, conclui.

Este formato converge criatividade e negócios dentro da mesma cadeia de valor. “A Escala sempre entregou criatividade com um olho nos negócios, e a City orienta negócios com um olho na criatividade”, afirma Martin Haag, o fundador da City e agora também diretor da Escala. As condições dessa convergência já estavam ratificadas na declaração da Escala “É tudo sobre pessoas”. Afinal, não há valor na tecnologia se não fizer sentido para as pessoas.

Sobre o posicionamento “A Escala acabou”, Picoral conta que nasceu do exercício de olhar para a própria empresa e os movimentos de negócio: “Percebemos que a mudança já estava em curso, mas precisava de uma virada. Assim, decidimos mostrar que mesmo depois de 45 anos do nascimento temos muito ânimo para nos arriscar e implementar dinâmicas mais eficazes”.

A criatividade com propósito e métricas já colhe os primeiros frutos. O novo posicionamento do Ibravin, desenvolvido pela Escala, atingiu, em um mês no ar, 20,6 milhões de impactos. São mais de 2,8 milhões de views, que ultrapassam a meta de impressões e visualizações. No Facebook e Instagram, contabiliza cerca de nove milhões de pessoas alcançadas e mais de 13 mil engajamentos (reações, comentários e compartilhamentos).

