Ao falar sobre a corrupção no País, um conselheiro da Petrobras disse que a estatal é “uma moça que saiu do cabaré, casou e agora tem filhos”

“Já tiramos a moça do cabaré e ela está casada, com filhos e o nosso trabalho é impedir que ela caia na tentação de novo”, ironizou nessa terça-feira o conselheiro da Petrobras e da BR Distribuidora, Jerônimo Antunes, em resposta ao procurador do MPF (Ministério Público Federal), Deltan Dallagnol, que horas antes havia reproduzido a fala de um dos delatores da Operação Lava-Jato, de que a petroleira “é a moça mais honesta dos cabarés do Brasil”.

As declarações de ambos foram feitas durante o 38º Congresso Brasileiro de Auditoria Interna, que se encerra nesta quarta-feira no Rio de Janeiro. Para Antunes, o grande desafio da gestão atual da empresa é fazer com que as ações que foram tomadas para protegê-la se tornem permanentes.

“Estamos fazendo diversas ações, colocando estatuto social, colocando regimentos internos, fazendo uma estrutura que quem quiser mudar mais à frente vai deixar trilhas”, frisou o executivo. Ainda segundo ele, com essas trilhas evidenciadas as mudanças ficarão evidentes e órgãos como o TCU (Tribunal de Contas da União) e a Sest (Secretaria de Coordenação e Governanças das Empresas Estatais) obterão evidências mais rapidamente do que está acontecendo com a empresa.

“O próprio corpo funcional da empresa pode se insurgir e acionar o Ministério Público. Todas as nossas medidas, além de ter consertado a casa, foram feitas para serem perpétuas”, fez questão de salientar.

Dentre os vários mecanismos criados para blindar a empresa contra desvios de conduta e roubos, Antunes citou a criação de comitês estatutários para analisar desinvestimentos e novos projetos. “Está no estatuto, foi votado em assembleia e é uma clausula perpétua da empresa”, afirmou.

Para ele, as medidas que vêm sendo adotadas desde 2015 vão eliminar o risco de se repetirem os erros do passado. “Essas medidas são medidas que vão eternizar essa boa governança, nosso desejo é que a moça não caia mais na tentação e que seja feliz”, finalizou.

Meirelles

Na segunda-feira, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, defendeu a necessidade de que a Petrobras seja administrada como uma empresa privada. “Assim, quem sabe, a estatal poderá dar um passo rumo à privatização no futuro, a exemplo do que já acontece na Eletrobras”, comparou. “Mas esse movimento precisa levar em conta as tradições do País.”

Ele ponderou, ainda, que a Eletrobrás está em estágio mais maduro para privatização e voltou a afirmar que a venda da estatal do setor elétrico será tão relevante ao País quanto foi a privatização da Telebrás na década de 1990.

Durante o evento, Meirelles voltou a falar a respeito das eleições do ano que vem e informou que deve tomar uma decisão até o fim do primeiro trimestre sobre uma eventual candidatura ao Palácio do Planalto.

Questionado se aceitaria ser ministro da Fazenda caso o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva vença o pleito, disse que, nesse caso, as margens para um acordo seriam remotas porque o líder petista vem defendendo propostas na direção contrária do que está sendo feito pelo governo do presidente Michel Temer.

