Ao lado da primeira-dama Marcela e do filho Michelzinho, Temer assiste ao desfile de 7 de Setembro em Brasília

O presidente da República, Michel Temer, assistiu na manhã desta quinta-feira (07), na Esplanada dos Ministérios, à parada cívica de celebração da Independência do Brasil. Ele permaneceu na tribuna das autoridades até as 11h10min, quando já havia terminado o desfile e estava prestes a começar a apresentação acrobática da Esquadrilha da Fumaça, que marca o fim do evento.

Às 9h, o chefe do Executivo ingressou em carro fechado no Eixo Monumental, via que concentra os principais prédios públicos da capital federal, e se dirigiu ao palanque oficial das autoridades para acompanhar o desfile cívico.

Tradicionalmente, até a chegada de Temer ao comando do Palácio do Planalto, o presidente abria as comemorações da Independência desfilando no Rolls-Royce conversível da Presidência. Pela segunda vez, porém, o peemedebista optou por usar um carro preto fechado.

No palanque das autoridades, o presidente da República estava acompanhado pela primeira-dama Marcela Temer e pelo seu filho caçula, Michelzinho. Os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), e vários ministros de Estado também assistiram ao desfile ao lado de Temer.

Entre os ministros, estavam Eliseu Padilha (Casa Civil), Moreira Franco (Secretaria Geral), Raul Jungmann (Defesa) e Luislinda Valois (Direitos Humanos).

O desfile

Em mais uma manhã de clima bastante seco em Brasília, após mais de cem dias sem chuva no Distrito Federal, o público lotou as arquibancadas montadas em uma das vias da Esplanada, nas imediações do Ministério da Defesa.

Para a realização do evento, o trânsito na Esplanada dos Ministérios foi interrompido. Cerca de 830 policiais militares do Distrito Federal atuaram na segurança do desfile. As celebrações do 7 de Setembro na capital federal tiveram início pontualmente às 9h, com a chegada de Temer à Esplanada. Os dragões da Independência estavam perfilados em frente ao palanque das autoridades no momento em que o presidente da República chegou à tribuna.

Após o presidente saudar os convidados que estavam na tribuna, foi dado início aos ritos com a execução dos Hino Nacional e da Independência. Na sequência, foi acesa a pira do fogo simbólico da pátria. Neste momento, nos céus da Esplanada, uma novidade: as aeronaves da famosa Esquadrilha da Fumaça – grupo performático de acrobacias da FAB (Força Aérea Brasileira) – escreveu nos ares a frase “Pátria Amada”.

A Esquadrilha da Fumaça é uma das atrações mais tradicionais e aguardadas do desfile de 7 de Setembro na Esplanada dos Ministérios. Neste ano, os pilotos da esquadrilha fizeram acrobacias na abertura e no encerramento do desfile.

Depois da primeira participação do esquadrão aéreo da FAB, o comandante das Forças Armadas em Brasília, general de Divisão Pereira Gomes, pediu autorização a Temer, do alto de um blindado, para dar início ao desfile cívico.

Segundo estimativa da Polícia Militar e Exército, cerca de 20 mil pessoas acompanharam o desfile na Esplanada. O número é menor do que o esperado pela Defesa – de 25 mil a 30 mil pessoas.

Michelzinho

Vestido com uma camiseta camuflada, o filho mais novo de Temer assistiu à parada no palanque das autoridades ao lado do pai e da mãe. Em meio ao desfile, um integrante da equipe de segurança do Palácio do Planalto pediu uma bandeirinha do Brasil que um dos estudantes de escolas públicas em situação de vulnerabilidade que participaram do evento – crianças atendidas pelo Programa Forças no Esporte – estava tremulando na parada cívica. Em seguida, o auxiliar da Presidência entregou a bandeirinha ao filho de Temer. (AG)

