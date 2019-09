Ao menos 11 mil presos foram removidos de delegacias e viaturas para penitenciárias de Porto Alegre e Região Metropolitana desde janeiro

Um relatório divulgado pelo DSEP (Departamento de Segurança e Execução Penal) da Susepe (Superintendência des Serviços Penitenciários) aponta que chegou a 11 mil o número de detentos transferidos para o sistema prisional do Rio Grande do Sul desde o início deste ano. O contingente se refere a Porto Alegre e Região Metropolitana.

“Responsável por monitorar a abertura de vagas, o DSEP se empenha para retirar detidos que aguardam vagas em delegacias de Polícia”, frisou o superintendente do órgão, César da Veiga, “Estamos empenhando todos os nossos esforços para encaminhar os presos que estão em delegacias e viaturas, por isso atingimos essa marca.”

Além disso, juntamente com o mutirão para a progressão de presos por meio do novo sistema de tornozeleiras eletrônicas, o governo do Estado promete inaugurar ainda neste ano mais duas unidades prisionais, uma em Sapucaia do Sul (Região Metropolitana) e a outra em Bento Gonçalves (Serra Gaúcha).

Varreduras e incidentes

Na manhã dessa sexta-feira, agentes da Susepe e Seapen (Secretaria da Administração Penitenciária) realizaram a 54ª edição da operação “Pente-Fino” no presídio estadual de Charqueadas. O objetivo foi encontrar materiais ilícitos das celas e galerias. Ao todo, participaram 60 servidores do Gaes (Grupo de Ações Especiais da Susepe) e do próprio centro de detenção.

Para o Superintendente da Susepe, César da Veiga, esse tipo de iniciativa ajuda a manter a ordem e a disciplina nas casas prisionais no Estado. “Continuaremos trabalhando 24 horas para manter a situação sob controle”, salientou.

Ja no Presídio Estadual de Santiago, câmeras de monitoramento flagraram o momento em que um homem, que ainda não foi identificado, arremessou seis telefones celulares sobre a cerca do pátio da casa prisional. “A equipe da casa prisional está atenta e exercendo um trabalho minucioso no combate ao crime dentro da instituição”, declarou o delegado penitenciário Anderson Prochnow, da 2ª Região (Santa Maria).

Em Sobradinho, a equipe de segurança do presídio estadual localizado no município realizou uma revista pontual na cela nº 3 da casa prisional, após o encaminhamento de denúncia anônima. Foram apreendidos dois telefones celulares – um dos aparelhos estava escondido em local de uso comum dos detentos e o outro estava em uso com um apenado. Após o flagrante, será instaurado procedimento administrativo-disciplinar.

Na noite anterior, a equipe de plantão da PMEM (Penitenciária Modulada Estadual de Montenegro), com o auxílio do Gope (Grupo de Operações Penitenciárias Especiais), realizou revista geral em uma das galerias da instituição prrisional. Foram apreendidos 27 celulares, 12 facas artesanais, dez carregadores e 16 chips de celular, além de 107 buchas de cocaína e mais de 200 gramas de maconha.

(Marcello Campos)

Deixe seu comentário: