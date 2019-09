Ao menos 150 países registram manifestações em defesa do meio ambiente

Dias antes do início da Cúpula do Clima da Organização das Nações Unidas (ONU), manifestantes em diversos países mundo afora protestam em defesa do meio ambiente. Ao todo, foram registrados protestos em pelo menos 150 países. Pessoas de todas as idades participam da mobilização que visa conscientizar empresas e instituições sobre a seriedade do assunto.

No Brasil, há atos marcados em mais de 40 cidades nesta sexta-feira (20). Dentre as principais capitais que registram atos, estão Paris, Berlim, Bruxelas, Washington, Cidade do México, Santiago do Chile, Madri, Nova Delhi, Bangkok e Dublin. No Reino Unido, milhares de pessoas protestam em Glasgow, Manchester e Londres. Na Austrália, cerca de 300 mil pessoas foram às ruas em mais de 100 cidades.

As manifestações devem culminar com um grande ato, em Nova York, onde está Greta Thunberg, ativista de 16 anos e o grande rosto por trás das mobilizações. A cidade liberou 1,1 milhão de alunos das escolas públicas, com consentimento dos pais, para que possam comparecer às ruas. A greve climática mundial começou nas ilhas Salomão, no oceano Pacífico, uma das nações mais ameaçadas pelo aumento do nível do mar.

