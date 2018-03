Ao receber príncipe do Japão no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer riu ao ouvir “fora, Temer” de manifestantes

Ao receber o príncipe herdeiro do Japão Naruhito na rampa do Palácio do Planalto na tarde desta segunda-feira (19), o presidente Michel Temer (MDB) riu ao ouvir gritos de “fora, Temer” por manifestantes na Praça dos Três Poderes, em Brasília (DF).

Junto às palavras de ordem, cerca de 30 pessoas do grupo “Mulheres com Lula pela democracia” seguravam faixas vermelhas com os escritos “Eleição sem Lula é fraude”, “Delação sem prova é golpe”, “Lula inocente” e “Não tem crime, não tem prova. Injusta condenação!”.

Os manifestantes começaram a gritar antes de Naruhito chegar ao local e subir a rampa. Temer esperava o príncipe herdeiro ao lado do ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, e assessores de Naruhito. Quando percebeu o conteúdo dos gritos, riu. Embora estivessem na Praça em frente ao Planalto, era possível ouvir claramente os manifestantes, que não cessaram com a chegada de Naruhito.

Temer recebeu o japonês e entrou com ele no salão nobre do Planalto. Posaram para fotos e seguiram para reunião bilateral a portas fechadas. Nesse momento, ao se dirigir para salas reservadas do prédio, Temer virou para o lado e olhou mais uma vez para os manifestantes.

Após participar de abertura da 8ª edição do Fórum Mundial da Água, no Palácio Itamaraty, em Brasília, Temer recebeu seis presidentes ou primeiros-ministros, além de Nahurito, no Planalto.

Segundo a assessoria da Presidência, no encontro com o japonês, Temer relembrou viagem feita ao Japão em 2016, quando foi recebido pelo imperador Akihito e o primeiro-ministro Shinzo Abe. Por sua vez, Nahurito agradeceu o convite feito pelo governo brasileiro para que participasse do fórum e relatou a visita à Embrapa Cerrados no domingo (18). De acordo com a Presidência, o príncipe herdeiro afirmou a Temer que a cooperação entre os dois países avançou na agronomia.

Nesta terça-feira (20), Temer tem previsão de se encontrar no Planalto com o presidente na Colômbia, Juan Manuel Santos. Os dois terão uma reunião bilateral, com as presenças de ministros e autoridades dos dois países.

O Fórum Mundial da Água, do qual participam as autoridades estrangeiras, é considerado o principal encontro para discussão do uso de recursos hídricos no planeta e ocorre pela primeira vez no Hemisfério Sul. A programação em Brasília se estende até esta sexta-feira (23).

Temas discutidos

Segundo a assessoria de Temer, a reunião com o primeiro-ministro da Coreia do Sul, Nak-Yon Lee, discutiu o acordo comercial entre o país asiático e o Mercosul. O “primeiro-ministro prometeu abrir, em breve, a negociação”, informou o Planalto.

Na reunião, Temer ainda pediu o apoio para a entrada do Brasil na Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico.

Na audiência com o presidente de São Tomé e Príncipe, foi discutido o interesse na cooperação com o Brasil na área de Defesa. Temer, por sua vez, solicitou ao Itamaraty que organize uma missão empresaria a São Tomé e Príncipe para tratar de questões nas áreas de turismo e pesca.

Já a reunião com o presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos de Almeida Fonseca, teve como tema central a reunião da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Houve um pedido para que o Brasil participe do encontro.

O presidente de Cabo Verde, segundo o Planalto, pediu a ampliação do Programa Mais Alimentos, que “prevê assistência técnica e financiamento para bens de produção para agricultura familiar”.

Na reunião entre Temer primeiro-ministro de Marrocos, Saad Dine El Otomani, o Planalto informou que o premiê espera pelos “últimos acertos para uma nova rota entre Fortaleza e Casablanca” e apontou o interesse de empresas aéreas marroquinas em adquirir aeronaves da Embraer.

Temer e El Otomani discutiram a necessidade de fechar acordo Mercosul-Marrocos, cuja negociação foi retomada em novembro. Ainda foi abordada na audiência cooperação agropecuária também entrou na pauta.

Com o presidente da Hungria, János Áder, Temer destacou o interesse da indústria aeronáutica brasileira em atuar no mercado húngaro.

