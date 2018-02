Ao tomar posse no Ministério Extraordinário da Segurança Pública, Raul Jungmann disse que o sistema carcerário se tornou o “home office” do crime organizado

Em seu discurso de posse no comando do Ministério Extraordinário da Segurança Pública, Raul Jungmann disse que quadrilhas continuam apavorando os cidadãos de dentro dos presídios e que o sistema carcerário brasileiro se tornou o “home office” do crime organizado.

“Se nós olharmos mais amplamente o que vem acontecendo com relação ao crime organizado, o cenário é tão desolador ou mais. […] Quadrilhas que continuam de dentro do sistema carcerário a apavorar a nossa cidadania. O sistema carcerário infelizmente continua a ser em larga medida home office do crime organizado”, afirmou o ministro.

Uma das funções de Jungmann no novo ministério será gerenciar o Depen (Departamento Penitenciário Nacional), que, junto com a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e a Força Nacional de Segurança, passará a ser coordenado pela nova pasta e não mais pelo Ministério da Justiça.

O Ministério Extraordinário da Segurança Pública foi criado por meio de medida provisória publicada na edição desta terça-feira do Diário Oficial da União. Em seu discurso de posse, Jungmann afirmou que a criação do ministério tem o objetivo de integrar ações com Estados e municípios.

Suplente na atual legislatura da Câmara dos Deputados, Jungmann avaliava deixar o governo para disputar as eleições. Com a nova missão, decidiu permanecer na equipe de Temer. “Quero dizer que ao aceitar esse cargo abro mão de uma das coisas mais caras da minha vida: a minha carreira política. Encerro a minha carreira política para me dedicar integralmente a isso.”

Temer

Durante a solenidade no Palácio do Planalto, em Brasília, o presidente Michel Temer afirmou que “a intervenção federal no Rio de Janeiro foi instalada com diálogo. E não podíamos ficar só nela, por isso criamos o Ministério da Segurança Pública. Ele vai coordenar e promover a segurança pública, especialmente na área da inteligência”.

“Nós unificamos a área de segurança pública no Brasil. E a medida provisória vai promover a integração desse setor por meio da inteligência. Vamos combater a criminalidade levando em conta os aspectos sociais. É preciso dar solução para os problemas sociais. A pasta nasce de uma constatação que se tornou inescapável: o crime organizado só se fortalecia com a fragmentação dos esforços do Poder Público”, prosseguiu Temer.