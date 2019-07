Aprovado texto-base da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados

Os deputados aprovaram, com 379 votos favoráveis, o texto-base da reforma da Previdência no plenário da Câmara dos Deputados, nesta quarta-feira (10). A medida altera questões como a idade mínima de aposentadoria, o tempo de contribuição e as regras de transição. A sessão continuará nesta quinta-feira (11), a partir das 9h, para avaliação dos destaques.

Os parlamentares decidiram votar primeiramente o texto-base e depois os destaques, que são alterações à redação atual da PEC. Um deles, que exclui os professores da reforma, foi rejeitado. Os demais serão apreciados nesta quinta.

A abertura da sessão ocorreu às 9h e contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro, iniciando com uma homenagem aos 42 anos da Igreja Universal do Reino de Deus. Ao longo do dia, os parlamentares de oposição protocolaram requerimentos, na tentativa de atrasar a votação, para apreciar o tema por mais tempo. Porém, todos foram rejeitados.

Deixe seu comentário: