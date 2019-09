Saiba como está sendo o Desfile do Dia da Independência em Porto Alegre

O desfile conta com a participação de quase 5 mil civis e militares. No que se refere aos veículos (uma das atrações mais esperadas pelos espectadores), estão previstas 200 viaturas das Forças Armadas (Exército, Marinha e Aeronáutica), Brigada Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, EPTC e Guarda Municipal.

Trânsito

Devido ao desfile, a EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) adiantará das 6h45min para as 5h o bloqueio do trecho destinado ao lazer na avenida Beira-Rio. Diferente do procedimento habitual, a interrupção se estenderá da Fundação Iberê Camargo até a dispersão do desfile, pouco antes do cruzamento com a avenida Ipiranga.

Os motoristas que desejam se deslocar até a Zona Sul da cidade durante a manhã podem acessar a avenida Padre Cacique e o desvio pela rua Taquari, até a rua Chuí, em frente ao BarraShopping. A previsão é que o trecho esteja liberado no início da tarde. Já o transporte coletivo opera com tabela de feriado na capital gaúcha ao longo do dia.